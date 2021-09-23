Горняк22: Бывший министр транспорта Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра транспорта Алтайского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемого взяткодателями лица, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, и в особо крупном размере).

По данным следствия, в январе 2020 года бывший министр предложил учредителю и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью передавать ему в качестве вознаграждения денежные средства за принятие юридически значимых решений о выборе их предприятия в качестве исполнителя работ для дорожно-строительных управлений края и заключении с ними договоров и контрактов.

В августе и декабре прошлого года он частями получил от предпринимателей взятку на общую сумму более 5 миллионов 200 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия бывший чиновник вину в содеянном признал. В целях обеспечения исполнения наказания следователем СК на его имущество наложен арест на общую сумму более 8 миллионов 600 тысяч рублей, 7 300 евро, 4 900 долларов США. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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