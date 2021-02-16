Горняк22: Бывший исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу предстанет перед судом по обвинению в получении взятки - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Бывший исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя).

По данным следствия, в июле 2020 года сотрудниками отдела экономической безопасности проводилась проверка по сообщению о совершении преступления в сфере торговли, а именно хранении и сбыте  товаров и продукции без маркировки. В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления, у которого сотрудниками полиции были изъяты денежные средства и личные вещи. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и вернуть принадлежащее имущество и деньги, подозреваемый мужчина через посредника обратился к временно исполняющему обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Барнаулу. За взятку в размере 250 тысяч рублей полицейский пообещал решить данный вопрос. В августе прошлого года при получении взятки должностное лицо был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия бывший полицейский своей вины не признал, утверждая, что в отношении него была совершена провокация. За проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД, он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следователем в обеспечение гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 5 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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