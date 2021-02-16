Горняк22: Бывший исполняющий обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу предстанет перед судом по обвинению в получении взятки - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника ОЭБ и ПК УМВД России по городу Барнаулу. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за незаконные действия и незаконное бездействие в пользу взяткодателя).

По данным следствия, в июле 2020 года сотрудниками отдела экономической безопасности проводилась проверка по сообщению о совершении преступления в сфере торговли, а именно хранении и сбыте товаров и продукции без маркировки. В рамках оперативно-розыскных мероприятий установлено лицо, причастное к совершению преступления, у которого сотрудниками полиции были изъяты денежные средства и личные вещи. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и вернуть принадлежащее имущество и деньги, подозреваемый мужчина через посредника обратился к временно исполняющему обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Барнаулу. За взятку в размере 250 тысяч рублей полицейский пообещал решить данный вопрос. В августе прошлого года при получении взятки должностное лицо был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия бывший полицейский своей вины не признал, утверждая, что в отношении него была совершена провокация. За проступок, порочащий честь и достоинство сотрудника МВД, он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Следователем в обеспечение гражданского иска наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 5 миллионов рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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