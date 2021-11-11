Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инженера государственного унитарного предприятия дорожного хозяйства Алтайского края «Юго-Восточное дорожно-строительное управление» и учредителя одного из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2017 году ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ» заключил договоры подряда с одним из обществ с ограниченной ответственностью города Бийска по техническому обслуживанию автодорожных разборных мостов. При этом учредителем ООО являлся родственник ответственного за приемку работ инженера унитарного предприятия. Действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, у должностного лица возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, поступающих для оплаты работ по содержанию конструкций: их окраске, обустройству навесов и прочее. Однако данные работы выполнялись не в полном объеме и не соответствующими условиям договоров подряда материалами либо не выполнялись вообще. Обвиняемый инженер подписывал акты приема выполненных Обществом работ, за которые предпринимателю перечислялись денежные средства, часть из которых похищалась обвиняемыми. Таким образом, с марта 2017 по декабрь 2020 года мужчины мошенническим путем завладели суммой более 6 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном не признали. В целях мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, следователем СК на их имущество наложен арест на сумму более 4 миллионов 800 тысяч рублей. Следствием проделана значительная работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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