Горняк22: Бывший государственный инспектор Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай признан виновным в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему государственному инспектору отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. « в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, совершенное в крупном размере).

По данным следствия и суда, в 2019-2020 годах осужденный частями получил через посредника взятку на общую сумму 240 тысяч рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Денежные средства предназначались за незамедлительное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров – зерновых культур карантинным фитосанитарным требованиям при вывозе их за пределы Российской Федерации. При этом должностное лицо в нарушение действующего законодательства не проводил отборы проб и образцов экспортируемой предпринимателем подкарантинной растительной продукции, их исследования.

В ходе следствия государственный инспектор полностью признал вину в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, виновному назначены дополнительные виды наказания: штраф 480 тысяч рублей, лишение права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий сроком на 3 года, с лишением классного чина государственного гражданского служащего.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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