Горняк22: Бывший государственный инспектор Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. « в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в 2019-2020 годах обвиняемый частями получил через посредника взятку на общую сумму 240 тысяч рублей от представителя одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула. Денежные средства предназначались за незамедлительное оформление и выдачу фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие товаров – зерновых культур карантинным фитосанитарным требованиям при вывозе их за пределы Российской Федерации. При этом должностное лицо в нарушение действующего законодательства не проводил отборы проб и образцов экспортируемой предпринимателем подкарантинной растительной продукции, их исследования .

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники подразделения экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска, следователем на имущество должностного лица был наложен арест на сумму более 900 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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