Горняк22: Бывший глава и главный специалист Лебяжинской сельской администрации города Барнаула предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы и главного специалиста Лебяжинской сельской администрации города Барнаула. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении растрате).

По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по выполнению работ и услуг по благоустройству территории, подготовки инфраструктуры района к зимнему периоду, проведению культурно-массовых мероприятий, а также дал своим подчиненным сотрудникам указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически муниципальному заказчику не оказывались. В результате указанных действий администрации причинен имущественный ущерб на сумму более 207 тысяч рублей.

Кроме того, с декабря 2017 по март 2018 года движимые корыстными побуждениями, должностные лица, изготовили фиктивные документы, согласно которым одним из индивидуальных предпринимателей были выполнены работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате мошеннических действий обвиняемые получили денежные средства в размере более 450 тысяч рублей, что является крупным размером.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали полностью. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на автомобиль главы сельской администрации наложен арест.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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