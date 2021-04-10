Горняк22: Бывший глава и главный специалист Лебяжинской сельской администрации города Барнаула предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший глава и главный специалист Лебяжинской сельской администрации города Барнаула предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

10.04.2021 0 Автор Горняк22

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы и главного специалиста Лебяжинской сельской администрации города Барнаула.   В зависимости от роли и степени участия они обвиняются  в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.5 ст. 33,  ч.3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении растрате).

По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года глава администрации при пособничестве главного специалиста изготовил и подписал фиктивные договоры подряда с индивидуальным предпринимателем по выполнению работ и услуг по благоустройству территории, подготовки инфраструктуры района к зимнему периоду, проведению культурно-массовых мероприятий, а также  дал своим подчиненным сотрудникам указание составить подложные документы, подтверждающие выполнение работ, которые фактически муниципальному заказчику не оказывались. В результате указанных действий администрации причинен имущественный ущерб на сумму более 207 тысяч  рублей.

Кроме того, с декабря  2017  по март 2018 года движимые корыстными побуждениями, должностные лица,  изготовили  фиктивные документы, согласно которым  одним из индивидуальных предпринимателей были выполнены работы по обустройству дамбы и расчистке водопропускных сооружений на территории района, которые они предоставили после увольнения новому главе администрации. В результате мошеннических действий  обвиняемые получили денежные средства в размере более 450 тысяч рублей, что является крупным размером.  

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемые свою вину признали полностью. Уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданского иска следователем на автомобиль главы сельской администрации наложен арест.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

РубрикаАлтайский край

Добавить комментарий