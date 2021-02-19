Горняк22: Бывшие сотрудники Алтайского онкологического диспансера приговорены к лишению свободы за совершение коррупционных преступлений - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим заместителю главного врача по экономическим вопросам Ольге Невара, главной медицинской сестре Жанне Чичкановой и начальнику контрактной службы Регине Муль КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер». В зависимости от роли каждого, они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5, ч. 4, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном и особо крупном размере за бездействие, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, и незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что должностные лица онкологического диспансера в период с 2015 по 2017 год получали различными частями взятки от поставщиков медицинских товаров за содействие в сфере государственных закупок для нужд медицинского учреждения. Сумма взяток составила более 20 миллионов рублей. Кроме того, при расследовании уголовного дела следователем выявлен факт растраты и присвоения денежных средств заместителем главного врача в размере около 1 миллиона рублей, которые поступали в диспансер в качестве оплаты медицинских услуг.

В ходе предварительного и судебного следствия медицинские работники своей вины не признали. Сложность в расследовании уголовного дела, объем которого составил 90 томов и порядка 500 часов аудио- и видеозаписей, была обусловлена производством большого количества процессуальных и следственных действий, а также доказыванием вины фигурантов, принимавших активные меры конспирации при осуществлении своей преступной деятельности. На имущество осужденных следователем наложен ареста на общую сумму более 16 миллионов рублей, включая ювелирные украшения стоимостью более 800 тысяч рублей.

Значительная и кропотливая работа следствия позволила суду оценить собранные доказательства и вынести обвинительный приговор. Невара приговорена к 8 годам 4 месяцам, Чичканова к 8 годам 6 месяцам, Муль к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, Чичканова и Муль должны выплатить государству в качестве штрафа 6 и 3 миллиона рублей соответственно. Кроме того, все осужденные лишены права занимать определенные должности сроком от 6 до 8 лет.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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