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Алтайский край

Горняк22: Бывшая заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения города Барнаула признана виновной в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей заведующей складом продуктов дошкольного образовательного учреждения краевого центра. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица).

По данным следствия и суда, в период с октября 2017 по июнь 2019 года заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения города Барнаула получила взятку от представителя одной из фирм в размере около 178 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного Общества с ограниченной ответственностью в качестве основного поставщика товаров для нужд детского сада и заключении с ним договоров. Денежные средства частями перечислялись на банковский счет обвиняемой.

В ходе следствия заведующая вину в содеянном признала полностью. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимую виновной в инкриминируемом ей деянии и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и лишением права в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и организационно-хозяйственных функций в муниципальных унитарных предприятиях и муниципальных учреждениях.

 

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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