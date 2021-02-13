Горняк22: Бывшая заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей складом продуктов дошкольного образовательного учреждения краевого центра. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица).

По данным следствия, в период с октября 2017 по июнь 2019 года заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения города Барнаула получила взятку от представителя одной из фирм в размере около 178 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного Общества с ограниченной ответственностью в качестве основного поставщика товаров для нужд детского сада и заключении с ним договоров. Денежные средства частями перечислялись на банковский счет обвиняемой.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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