Горняк22: Бывшая заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Бывшая заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

 Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование  уголовного дела в отношении бывшей заведующей складом продуктов дошкольного образовательного учреждения краевого центра. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого взяткодателем лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица).

По данным следствия, в период с октября 2017 по июнь 2019 года заведующая складом продуктов дошкольного образовательного учреждения города Барнаула получила взятку от представителя одной из фирм в размере около 178 тысяч рублей за принятие юридически значимых решений о выборе именно данного Общества с ограниченной ответственностью в качестве основного поставщика товаров для нужд детского сада и заключении с ним договоров. Денежные средства частями перечислялись на банковский счет обвиняемой.

В ходе следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула с обвинительным заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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