Горняк22: Бывшая заведующая складом барнаульского детского сада предстанет перед судом по обвинению в получении взятки — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей складом одного из детских садов города Барнаула. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица).

По данным следствия, с февраля 2018 по декабрь 2019 года обвиняемая получала от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула взятки в виде денег за выбор именно его предприятия в качестве единственного поставщика продуктов питания в детский сад. Всего бывшая завскладом получила более 68 тысяч рублей в качестве взятки за заключение договоров поставки, обеспечение приемки и оплаты поставленных товаров от предпринимателя.

В ходе предварительного следствия женщина свою вину признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Индустриального района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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