Горняк22: Бывшая заместитель Председателя Правительства Алтайского края Ирина Долгова признана виновной в превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшей заместителю Председателя Правительства Алтайского края Ирине Долговой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

Следствием и судом установлено, что осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края в размере более 200 тысяч рублей. Кроме того, в 2018 году осужденная, превысив должностные полномочия, незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из обществ с ограниченной ответственностью, в результате чего после их уценки предприятию был причинен имущественный ущерб в размере более 107 тысяч рублей.

Преступления выявлены оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Долгова вину в содеянном признала полностью. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на ее имущество наложен арест в сумме более 5 миллионов 500 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив Ирине Долговой наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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