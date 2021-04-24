Горняк22: Бывшая специалист одного из сельских советов Новичихинского района предстанет перед судом по обвинению в хищении денежных средств — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Шипуновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей специалиста одного из сельских советов Новичихинского района. Она обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По данным следствия, в 2017 и с января 2019 по февраль 2020 года обвиняемая, являясь специалистом сельской администрации, имеющим доступ к финансовой документации, похитила бюджетные средства муниципального образования в размере более 127 тысяч рублей. Женщина изготавливала платежные документы о якобы оказанных услугах по отоплению и ремонту, а денежные средства перечисляла на подконтрольный банковский счет.

В ходе предварительного следствия бывший специалист вину в содеянном признала. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Новичихинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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