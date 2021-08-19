Горняк22: Бывшая представитель губернатора в АКЗС Стелла Штань признана виновной в мошенничестве » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Еще в одном громком уголовном деле в Алтайском крае поставлена точка. На этот раз речь идет о представители губернатора и правительства в Алтайском краевом законодательном собрании Стеллы Штань. Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Как пояснила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева, следствием и судом установлено, что с 2010 по 2015 год в фактической собственности Штань имелось нежилое помещение. С целью его продажи она обратилась к знакомому риэлтору помочь найти покупателя. Узнав о продаже недвижимости, директор частного детского сада «HAPPY BABY» города Барнаула Елена Воротникова, подыскивающая помещение, в ноябре 2015 года встретилась с продавцом и риэлтором с целью его покупки. Однако она не имела в наличии достаточных денежных средств для приобретения недвижимости в рамках выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью более 415 квадратных метров.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее в отношении Елены Воротниковой судом был вынесен приговор и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В начале предварительного следствия Стелла Штань вину не признавала, однако под тяжестью собранных следствием доказательств, призналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме. Следователем СК в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, на ее имущество стоимостью более 4 миллионов рублей наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив Стелле Штань наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, ранее мы сообщали о вынесении обвинительного приговора в отношении экс-зампреда правительства Алтайского края Ирины Долговой. Ее осудили по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Автор: vizitka77

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