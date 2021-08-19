Горняк22: Бывшая представитель Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелла Штань признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшему представителю Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стелле Штань. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2015 год в фактической собственности Штань имелось нежилое помещение. С целью его продажи она обратилась к знакомому риэлтору помочь найти покупателя. Узнав о продаже недвижимости, директор частного детского сада «HAPPY BABY» города Барнаула Елена Воротникова, подыскивающая помещение, в ноябре 2015 года встретилась с продавцом и риэлтором с целью его покупки. Однако она не имела в наличии достаточных денежных средств для приобретения недвижимости в рамках выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью более 415 квадратных метров.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.
Ранее в отношении Елены Воротниковой судом был вынесен приговор и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.
В начале предварительного следствия Стелла Штань вину не признавала, однако под тяжестью собранных следствием доказательств, призналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме. Следователем СК в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, на ее имущество стоимостью более 4 миллионов рублей наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив Стелле Штань наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева