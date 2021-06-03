Горняк22: Бывшая представитель Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей представителя Губернатора и Правительства в Алтайском краевом Законодательном Собрании Стеллы Штань. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

По данным следствия, С 2010 по 2015 год в фактической собственности обвиняемой имелось нежилое помещение. С целью его продажи она обратилась к знакомому риэлтору помочь найти покупателя. Узнав о продаже недвижимости, директор частного детского сада «HAPPY BABY» города Барнаула Елена Воротникова, подыскивающая помещение, в ноябре 2015 года встретилась с продавцом и риэлтором с целью покупки данного помещения. Однако она не имела в наличии достаточных денежных средств для приобретения недвижимости в рамках выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метров.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

Ранее уголовное дело в отношении Елены Воротниковой было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В начале предварительного следствия Стелла Штань вину не признавала, однако под тяжестью собранных следствием доказательств, призналась в содеянном и возместила ущерб в полном объеме. Следователем СК в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации, на автомобиль обвиняемой стоимостью более 4 миллионов рублей наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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