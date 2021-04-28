Горняк22: Бывшая глава одного из сельских советов Тальменского района признана виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшей главе одного из сельских советов Тальменского района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году, являясь главой муниципального образования, женщинасамостоятельно изготовила фиктивную выписку из похозяйственной книги администрации сельсовета, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у нее права собственности на земельный участок, якобы предоставленный ей с 2001 года. На основании подложных документов она получила государственную регистрацию права на данный участок стоимостью более 475 тысяч рублей, что является крупным размером. Кроме того, в 2016 году подобным образом она помогла получить земельный участок стоимостью более 180 тысяч рублей своей знакомой.

В ходе предварительного следствия женщина вину признала в полном объеме. Следствием в обеспечение гражданского иска, обеспечение исполнения наказания в виде штрафа и возможной конфискации имущества, наложен арест на земельный участок бывшей чиновницы. Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности сроком на полтора года.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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