Горняк22: Бывшая директор частного детского сада «HAPPY BABY» признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора бывшей директору частного детского сада «HAPPY BABY» города Барнаула Елене Воротниковой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году Воротникова, не располагая деньгами для выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», через знакомого риэлтора обратилась к Стелле Штань, являющейся фактическим собственником помещения, которое хотела приобрести осужденная. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метров.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Воротникова вину в содеянном признала. Уголовное дело в отношении бывшего представителя Губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань в настоящее время рассматривается судом. Следствием собраны достаточные доказательства причастности Елены Воротниковой к инкриминируемому деянию, которые суд принял во внимание, назначив ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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