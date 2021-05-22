Горняк22: Бывшая директор частного детского сада «HAPPY BABY» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей директора частного детского сада «HAPPY BABY» города Барнаула Елены Воротниковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году Воротникова, не располагая деньгами для выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», через знакомого риэлтора обратилась к Стелле Штань, являющейся фактическим собственником помещения, которое хотела приобрести обвиняемая. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метров.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Воротникова вину в содеянном признала. Расследование уголовного дела в отношении бывшего представителя Губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань продолжается. Следствием собраны достаточные доказательства причастности Елены Воротниковой к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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