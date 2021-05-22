ГОРНЯК22 23.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Бывшая директор частного детского сада «HAPPY BABY» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей директора частного детского сада «HAPPY BABY» города Барнаула Елены Воротниковой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2015 году Воротникова, не располагая деньгами для выполнения условий долевого финансирования по государственной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае», через знакомого риэлтора обратилась к Стелле Штань, являющейся фактическим собственником помещения, которое хотела приобрести обвиняемая. Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщины изготовили фиктивные документы: договор купли-продажи, в котором стоимость помещения была существенно завышена и расписку о передаче денежных средств в качестве частичного расчета по договору. Данные документы они предоставили в Главное управления образования и молодежной политики Алтайского края, на основании чего получили субсидии в размере 14 миллионов рублей из федерального бюджета. В дальнейшем, денежными средствами воспользовалась Штань, а Воротникова оформила в собственность нежилое помещение площадью 415,6 квадратных метров.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия Воротникова вину в содеянном признала. Расследование уголовного  дела в отношении бывшего представителя Губернатора Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань продолжается. Следствием собраны достаточные доказательства причастности Елены Воротниковой к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

ГОРНЯК22 23.05.2021

Горняк22: В Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялся научно-практический семинар по вопросам квалификации, раскрытия и расследования мошенничества в Алтайском крае, в котором приняли участие сотрудники следственного управления СКР по Алтайскому краю — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Похожие записи:

Читать по теме:

ВТОПЕ: