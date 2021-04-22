Горняк22: Будьте

За три месяца 2021 года на территории края зарегистрировано 58 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 61 ребенок получил ранения различной степени тяжести. ДТП с погибшими детьми не регистрировались.

За 3 месяца 2021 года произошло 38 наездов на детей-пешеходов. В данных ДТП пострадали 38 детей, из них 13 несовершеннолетних пешеходов получили ранения по собственной неосторожности. В пяти случаях дети переходили проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Имели место 2 факта движения по краю проезжей части в попутном направлении с транспортным средством, а также по одному факту перехода в неустановленном месте, не убедившись в безопасности, неподчинения сигналам регулирования, неожиданного выхода из-за транспортного средства, неожиданного выхода перед близко идущим автомобилем и бесконтрольное нахождение ребенка на дороге без цели перехода проезжей части.

Зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов в районе расположения образовательных организаций.

Большинство пешеходов — участников ДТП в темное время суток не имели световозвращающих элементов.

В целях снижения аварийности с участием детей-пешеходов с 12 по 16 апреля 2021 года на территории Новичихинского и Поспелихинского районов Алтайского края сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» проводилось целенаправленное мероприятие «Пешеход». По итогам данного мероприятия было выявлено 4 административных правонарушения по ч.1 ст. 12.29 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающее наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере 500 рублей. Так же было выявлено одно административное правонарушение по ст.12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающее наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дорогах! Водители, обратите внимание на соблюдение ПДД вблизи образовательных организаций, организаций здравоохранения!

Пешеходы, прежде чем перейти дорогу необходимо убедиться в безопасности перехода.

Для безопасного передвижения в темное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде.

О. Репалова.

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