Горняк22: Будьте

24.04.2021 года около 8 часов 25 минут на 219 км а/д А-322 сообщением Барнаул — Рубцовск граница с Республикой Казахстан водитель автомобиля ВАЗ 21099, 1982 года рождения, находясь в алкогольном состоянии, при движении со стороны г. Барнаула в сторону г. Рубцовска не справился с управлением, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Ниссан Премьера, в котором находились двое взрослых и двое несовершеннолетних. Все находящиеся в транспортном средстве граждане были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ 21099 получил СГМ, ЗЧМТ, ушибленная рана теменной области, госпитализирован в Поспелихинскую ЦРБ; пассажир этого же автомобиля, 1986 года рождения, получил ЗЧМТ, закрытый перелом тазобедренного сустава, тупая травма живота, госпитализирован в Поспелихинскую ЦРБ.

Водитель автомобиля Ниссан Премьера, 1981 года рождения, получил: ушиб мягких тканей средней третьей правого бедра, в области грудины и теменной затылочной области головы, пассажир автомобиля Ниссан Премьера, 1977 года рождения, получил: ушиб мягких тканей основной фаланги и области поястно-фалангового сустава 1-го пальца левой кисти; несовершеннолетний пассажир автомобиля «Ниссан Премьера», 2013 года рождения, получил: ушиб мягких тканей области лба справа; пассажир автомобиля «Ниссан Премьера», несовершеннолетний, 2011 года рождения, получил ушиб мягких тканей скуловой области справа.

Уважаемые участники дорожного движения!

Напоминаем, сели за управление транспортным средством, не забудьте пристегнуться сами и пристегни пассажиров. А если вы решили сесть за руль в состоянии опьянения, подумайте, об ответственности за свою жизнь и другого участника дорожного движения.

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