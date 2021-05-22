Горняк22: Брачное состояние населения России

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21 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Детальный анализ состава российских семей возможен только на основе данных, полученных с помощью переписи населения. Административные источники не дают представления о брачно-семейных отношениях в обществе, потому что они формировались для иных целей.

Итоги последней Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2010 году, показали, что общая численность населения в возрасте 16 лет и старше составляет 119,7 млн человек, в том числе 65,5 млн женщин и 54,2 млн мужчин. В 2010 году в зарегистрированном и незарегистрированном браке состояли 33,2 млн мужчин и 33,3 млн женщин. Никогда не состояли в браке 13,2 млн мужчин и 10,8 млн женщин. Официально разведенных и разошедшихся 4 млн и 7,6 млн соответственно.

В переписных листах будущей Всероссийской переписи населения выделены шесть категорий брачного состояния:

· состою в зарегистрированном браке;

· состою в незарегистрированном супружеском союзе;

· разведен(а) официально (развод зарегистрирован);

· разошелся(лась);

· вдовец, вдова;

· никогда не состоял(а) в браке, супружеском союзе.

Данные по незарегистрированным бракам можно получить только в результате переписей населения, ведь при их проведении спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии в браке по самоопределению.

Российские семьи постоянно меняются, но, несмотря на тенденцию снижения уровня зарегистрированных браков, основная часть населения по-прежнему стремится оформить отношения официально. По данным переписи 2010 года, число супружеских пар (находящихся в зарегистрированном и незарегистрированном браке) составило 33 млн. Из общего числа супружеских пар в незарегистрированном браке состояли 4,4 млн, или 13%.

Государственные социальные программы, типы и размеры льгот зависят от результатов переписи населения. Например, госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала была запущена после анализа данных переписи населения 2002 года.

Фото: открытые источники

Автор: vizitka01

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