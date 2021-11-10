ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Борьба

Горняк22
46 минут Ago

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский»  информирует участников дорожного движения, что одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции и формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям.

Наиболее эффективными мерами по предупреждению коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД является внедрение технических средств: системы автоматической фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, использование видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами.

Еще одним направлением профилактики коррупционных проявлений является организация системы записи для получения государственных услуг в подразделениях Госавтоинспекции, в том числе и в электронном виде, а также использование официального сайта ГИБДД для получения необходимой информации и для обращения граждан для разрешения вопросов.

В случае, если Вас будут склонять к коррупционному поведению помните:

— при поступлении от должностного лица ГИБДД предложений о даче взятки Вам необходимо незамедлительно обращаться в  МО МВД России «Поспелихинский»;

— не отказывать и не соглашаться на предложение о даче взятки, уклонившись от прямого ответа под благовидным предлогом;

— при общении с должностными лицами ГИБДД уточнять все интересующие вопросы и использовать, предназначенные для свободного оборота аудио записывающие устройства.

Уважаемые, участники дорожного движения! Если Вам стали известны действительные (реальные) случаи коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД на территории Поспелихинского и Новичихинского районов Алтайского края, незамедлительно обращайтесь по «телефону доверия» МО МВД России «Поспелихинский».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственным отделом по городу Рубцовск СУ СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство двух местных жителей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
26 минут Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,...
Горняк22: В Алтайском крае несовершеннолетний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Алтайском крае несовершеннолетний житель Панкрушихинского района предстанет перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
26 минут Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17 –...
Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Алейска признан виновным в покушении на убийство несовершеннолетнего сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
26 минут Ago
Собранные Алейским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения...
Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Барнаула признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
26 минут Ago
Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: