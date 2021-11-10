Горняк22: Борьба

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Поспелихинский» информирует участников дорожного движения, что одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции и формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям.

Наиболее эффективными мерами по предупреждению коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД является внедрение технических средств: системы автоматической фото – видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, использование видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами.

Еще одним направлением профилактики коррупционных проявлений является организация системы записи для получения государственных услуг в подразделениях Госавтоинспекции, в том числе и в электронном виде, а также использование официального сайта ГИБДД для получения необходимой информации и для обращения граждан для разрешения вопросов.

В случае, если Вас будут склонять к коррупционному поведению помните:

— при поступлении от должностного лица ГИБДД предложений о даче взятки Вам необходимо незамедлительно обращаться в МО МВД России «Поспелихинский»;

— не отказывать и не соглашаться на предложение о даче взятки, уклонившись от прямого ответа под благовидным предлогом;

— при общении с должностными лицами ГИБДД уточнять все интересующие вопросы и использовать, предназначенные для свободного оборота аудио записывающие устройства.

Уважаемые, участники дорожного движения! Если Вам стали известны действительные (реальные) случаи коррупционных проявлений со стороны сотрудников ГИБДД на территории Поспелихинского и Новичихинского районов Алтайского края, незамедлительно обращайтесь по «телефону доверия» МО МВД России «Поспелихинский».

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