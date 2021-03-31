Горняк22: Более половины жителей Алтайского края проживают в городах

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30 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. При этом, как пояснили в отделе Государственной статистики города Рубцовска, Алтайский край входит в тройку лидеров в Сибирском федеральном округе по удельному весу сельского населения.

В настоящее время в России насчитывается более тысячи городов. Три четверти населения страны — горожане. В Алтайском крае по оперативным данным Алтайкрайстата на 1 января 2021 года насчитывалось порядка 2296 тыс. человек. При этом доля городского населения составляет 57,2% от общей численности, то есть горожан в регионе больше на 14,4 п.п., чем сельчан.

Без малого треть всех жителей края проживает в Барнауле. Второй по масштабам город региона – Бийск, здесь сосредоточено более 9% всего населения Алтайского края. В Рубцовске показатель чуть меньше – порядка 6%. В Сибирском федеральном округе самые урбанистические регионы – это Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области, где подавляющее большинство населения живет в городах. Удельный вес горожан в них составляет от 78% до 86% всех жителей. Алтайский край, напротив, по удельному весу сельского населения по СФО занимает высшую строчку (22,9%) и седьмую по стране в целом (2,7%).

Как отмечает руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова, для Алтайского края характерна общероссийская тенденция нарастания удельного веса горожан.

«По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года городское население края составляло 53,2%, сельское – 46,8%. В 2010 году горожан стало больше на 1,5 п.п. Данные текущей оперативной статистики демонстрируют дальнейшее нарастание удельного веса жителей городов еще на 2,5 п.п.», — отмечает Ольга Валерьевна.

В этом году в стране состоится Всероссийская перепись населения, итоги которой детально покажут не только точные цифры о численности населения, уровне его образования и национальном составе, но и позволят провести анализ демографических изменений в сочетании с социально-экономическими процессами, происходящими в регионах, городах и селах. Статистическая информация будет получена в разрезе каждого муниципального образования.

Фото: ОГС в г.Рубцовске

Автор: vizitka01

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