Горняк22: Более миллиарда рублей нужно чтобы отремонтировать дороги в Рубцовске

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02 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Проблема городских дорог в администрации Рубцовска стоит на особом контроле. К сожалению, в городе много дорог, которые нуждаются в капитальном ремонте. Но одномоментно невозможно отремонтировать все улицы города: потребность в средствах на ремонт всех улиц города составляет порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей, — сообщили в мэрии.

Главой Рубцовска Дмитрием Фельдманом дано поручение профильным заместителям изыскать дополнительно не менее 10 миллионов рублей на проведение работ по ямочному ремонту дорог. Для этого необходимо подготовить обращение в горсовет депутатов об увеличении финансирования данной статьи.

В настоящее время готовится вся необходимая документация. Администрация Рубцовска намерена обратиться в Рубцовский городской Совет депутатов для рассмотрения данного вопроса в ближайшее время.

Фото: dorogi-onf.ru

Автор: vizitka01

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