ГОРНЯК22 07.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Более 1,2 млрд рублей получит Алтайский край на развитие здравоохранение в 2022 году » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
7 минут Ago

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06 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края со ссылкой на слова министра Дмитрия Попова, общий объем финансирования по региональным проектам до 2024 года составляет более 26 млрд 358 млн рублей. Из них на 2022 году предусмотрено выделение 1 млрд 224 млн рублей.

«Если говорить о планах реализации проектов в следующем году, то, к примеру, по проекту «Развитие детского здравоохранения» в 2022 году планируется строительство хирургического корпуса на 165 коек Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства», — сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Кроме того, планируется начать строительство корпуса детского санатория в Белокурихе в рамках государственно-частного партнерства. В числе других мероприятий нацпроекта — госконтракты на авиаработы, что позволит выполнить дополнительно не менее 129 вылетов и эвакуировать не менее 194 пациентов.

Планируется переоснащение трех региональных медорганизаций, оказывающие помощь онкобольным, а также строительство хирургического корпуса краевого онкодиспансера.

Благодаря нацпроекту, по словам Дмитрия Попова, в 2021 году в регионе удалось впервые в истории алтайского здравоохранения провести масштабную замену тяжелого медоборудования: за год 39 медорганизаций получили 55 единиц тяжелой медицинской техники — томографов, флюрографов, маммографов.

Фото: zdravalt.ru

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