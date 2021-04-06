Горняк22: Благовещенским МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение неоднократно судимому мужчине в убийстве двух человек — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следователи Благовещенского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявили обвинение неоднократно судимому 37-летнему мужчине. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия ночью 01 апреля 2021 года обвиняемый находился в гостях у местного жителя в одном из сел Благовещенского района. Во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой рецидивист нанес шилом хозяину дома один удар в область груди и скрылся с места преступления. Смерть 68-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

На следующий день злоумышленник пришел еще к одному жителю села. В ходе конфликта мужчина, используя нож, нанес не менее 6 ударов в область жизненно-важных органов 70-летнему потерпевшему. Пожилой мужчина скончался по месту своего жительства.

Расследованием установлено, что обвиняемый не впервые совершил преступления, ранее он был признан виновным в совершении преступлений против личности, но на путь исправления не встал, а совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.

В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК