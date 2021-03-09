Горняк22: Бюджетных мест в профессиональных образовательных организациях Алтайского края в 2021 году станет больше

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08 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Министерство образования и науки Алтайского края сообщает, что в крае началась подготовка к приемной кампании в профессиональные образовательные организации. До 1 марта образовательными организациями на своих официальных сайтах размещены основные документы и сведения, регламентирующие прием на обучение.

Контрольные цифры приема на обучение в 49 краевых государственных профессиональных образовательных организациях Алтайского края, в 2021 году составляют 11 413 бюджетных мест, это на 61 бюджетное место больше, чем в прошлом году, в том числе:

– по программам подготовки специалистов среднего звена — 6 948 бюджетных мест (6 041 — очное обучение, 907 — заочное обучение) по 89 специальностям;

– по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих — 4 018 мест по 43 профессиям;

– по программам профессиональной подготовки (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальной недостаточностью) — 447 мест по 14 профессиям.

Как отмечается, приемная кампания в Алтайском крае стартует не позднее 20 июня.

Фото: www.tsuab.ru

Автор: vizitka01

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