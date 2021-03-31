Горняк22: Бийским МСО СУ СКР по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению жительницы Смоленского района в причинении смерти по неосторожности своему 2-хлетнему сыну — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Смоленского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, днем 11 января 2021 года в селе Ануйское, Смоленского района мать, достоверно зная, что в доме неисправно печное отопление, ушла, оставив 2-летнего сына дома одного. Вечером, вернувшись, домой женщина обнаружила тело мальчика без признаков жизни. Причиной смерти ребенка явилось острое отравление окисью углерода.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Смоленского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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