Горняк22: Бийским МСО СУ СКР по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту гибели туристки при сплаве по реке Песчаная в Смоленском районе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

2 мая 2021 года при опрокидывании катамарана с группой туристов из Новосибирской области погибла 47-летняя женщина. По данному факту Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, группа туристов прибыли в Смоленский район для осуществления сплава по реке Песчаная. Недалеко от поселка Красная горка один из катамаранов, на котором находились 11 человек, перевернулся. Одна из туристок не смогла выплыть и утонула, ее тело было обнаружено в этот же день спасателями.

В настоящее время следователями СК устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева