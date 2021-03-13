Горняк22: Бийским МСО СУ СКР по Алтайскому краю предъявлено обвинение жительнице Советского района в истязании ребёнка, находящегося под опекой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 53-летней жительнице Советского района в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, т.е. причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного).

По данным следствия, в одном из сел Советского района с 2015 по 2020 год обвиняемая истязала мальчика 2006 года рождения, взятого ею под опеку. На протяжении пяти лет она избивала и оскорбляла ребенка, причиняя физические и нравственные страдания. Чтобы никто из окружающих не увидел побои, женщина не отпускала мальчика в школу, поэтому он периодически не посещал учебное заведение.

В связи с тем, что органами опеки и попечительства района ненадлежащим образом велась работа с замещающей семьей, следователями СК возбуждено и расследуется уголовное дело по факту халатности должностных лиц. В настоящее время мальчик изъят из семьи, ему оказывается психологическая помощь. Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовным делам. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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