Горняк22: Бийским МСО СКР по Алайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Солтонского района, обвиняемых в убийстве знакомого - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Солтонского района. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину)..

По данным следствия, в июле 2020 года трое мужчин распивали спиртные напитки в одном из сел Солтонского района. В ходе застолья хозяин дома после словесной ссоры стал жестоко избивать одного из гостей. Второй знакомый, видя происходящее, также стал наносить удары, в том числе костылем по различным частям тела потерпевшего. Затем обвиняемые сбросили мужчину в подпол, закрыв при этом крышку, и продолжили распивать спиртное. После чего, мужчины вытащили знакомого из подпола, продолжая наносить удары в жизненно — важные органы, используя при этом металлический прут и шило. Убедившись, что 68-летний потерпевший не подает признаков жизни, злоумышленники скрылись с места происшествия.

Кроме того, следствием установлен еще один факт противоправной деятельности 35-летнего обвиняемого, который в этот же день похитил продукты питания и телевизор из дома своей родственницы, причинив ущерб на сумму 18 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия 36-летний обвиняемый вину в содеянном признал полностью, 35-летний сначала дал признательные показания, а затем отказался признать вину, утверждая, что оговорил себя. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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