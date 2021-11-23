Горняк22: Бийчанин предстанет перед судом за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя города Бийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в начале октября 2021 года в городе Бийске местный житель, управляя личным автомобилем, проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего был остановлен сотрудником ГИБДД. За не привлечение к уголовной ответственности мужчина попытался дать взятку сотруднику ДПС, однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом полицейского принять взятку и передаче сообщения в дежурную часть.

В ходе предварительного следствия бийчанин вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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