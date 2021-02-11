Горняк22: Библиотеки города приглашают рубцовчан принять участие в общероссийской акции "Дарите книги с любовью" • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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10 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Библиотеки города приглашают рубцовчан принять участие в пятой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Главная идея акции — напомнить о том, что книга была и остается прекрасным подарком, а также приобщить к чтению детей и взрослых, развить традиции дарить друг другу хорошие книги.

В этот день и в дни проведения акции с 8 по 14 февраля библиотеки города с радостью примут в дар достойные качественные издания, которыми Вы готовы поделиться. Во всех библиотеках города будут организованы площадки для приема книг.

В центральной библиотеке в 11 часов желающие могут посетить мастер-класс по изготовлению книжной закладки, в 14 часов посетителям будет предложена иммерсивная экскурсия по библиотеке.

В библиотеке для детей и юношества в 14:00 ребята младшего школьного возраста вместе со сказочным персонажем Эдуарда Успенского Крокодилом Геной станут участниками литературно-конкурсной программы «Чудесных сказок хоровод». Научиться делать модные аксессуары в необычной технике можно будет в это же время в хобби-клубе «Канзаши». В 15:00 для подростков и молодежи пройдет интерактивная игра «Свидание с классиками».

11 февраля в 15:00 детская библиотека №2 приглашает в библиокинозал «От фильма к книге» на обсуждение фильма «Чудак из 5 «Б»» (по книге В. Железникова), а 12 февраля в 15:00 пройдет мастер-класс «Закладка для книги». 14 февраля в 12:00 на литературном часе «В королевстве братьев Гримм» ребята будут отвечать на вопросы викторины, поучаствуют в конкурсах и даже нарисуют иллюстрации к сказкам братьев Гримм. Разгадать великую тайну библиотеки можно будет на квест-игре «Все на борт!» в 14 часов.

В детской библиотеке № 4 в течение дня будут проходить: акция «Закладка в подарок», библиотечный квилт «Моя любимая книга» и викторина «Найди пару».

Библиотека «Контакт» в 15:00 приглашает горожан на литературную викторину «Путешествие по страницам любимых книг».

13 февраля в библиотеке семейного чтения «Лад» в течение дня будет работать выставка-обзор краеведческой литературы «Алтайский край: известный и неизвестный». 14 февраля в 12:00 начнет работу творческая мастерская по изготовлению книжной закладки «История книжной закладки», в 14:00 — выставка-обзор редких книг «Книжные раритеты в библиотеке», в 16:00 — слайд-беседа о необычных книгах и библиотеках «Книжный неформат».

В библиотеке № 8 13 февраля в 11:00 состоится диалог о книге «Интересная книга для меня — это…» В течение дня будет проходить викторина «По страницам любимых книг».

15 февраля в 12:00 специальная библиотека для незрячих и слабовидящих проведет акцию «Подари книгу — подари мир».

Всех дарителей в библиотеке ждет сюрприз.

Фото: МБУК «Библиотечная информационная система»

Автор: vizitka01

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