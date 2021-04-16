Горняк22: Безработных неплательщиков алиментов устраивают на работу в Алтайском крае

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15 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. При участии активистов Общероссийского народного фронта в Алтайском крае началась реализация пилотного проекта по трудоустройству безработных неплательщиков алиментов. Для этого по инициативе общественников свои усилия объединили судебные приставы и региональные власти.

По данным службы судебных приставов, в Алтайском крае неплательщиками алиментов являются 18 332 человека, общая сумма задолженности составляет 3 740 769 млрд руб. Из этого количества не трудоустроены 10 579 должников, их общая задолженность — 2 777 732 млрд руб.

В декабре 2020 г. на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным поступило порядка 70 обращений из Алтайского края на тему взыскания алиментов. Как рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк, в рамках отработки этих обращений с руководством Управления ФССП России по Алтайскому краю обсуждались возможные способы снижения долгов и пришли к мнению, что одним из них может стать помощь безработным неплательщикам в поиске источников дохода.

В результате служба судебных приставов наладила совместную работу с Управлением по труду и занятости населения, Минсоцзащиты Алтайского края по трудоустройству должников (большинство — это отцы в возрасте 46 лет).

Фото: пресс-служба ОНФ

Автор: vizitka01

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