Горняк22: Безопасность на воде в летний период » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Детская безопасность, особенно в летний период — тема приоритетная во всех смыслах. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что ни один купальный сезон не обходится без трагических случаев, когда гибнут дети на водных объектах. И это не смотря на то, что профилактика по недопущению несчастных случаев проводится, что называется «по всем фронтам» с участием служб, обеспечивающих безопасность, в том числе и на воде, образовательных учреждений, представителей администраций муниципалитетов, средств массовой информации.

Но никакая профилактика не даст должного результата, пока каждый человек не начнет нести ответственность за свою жизнь и жизни своих детей. По-прежнему лидирующей причиной водных трагедий остается человеческая халатность. Люди продолжают купаться в состоянии алкогольного опьянения, заходить в воду в тех местах, которые не предназначены для купания, где дно не проходило никаких проверок. Усугубляется ситуация еще и тем что эти люди приводят на подобные водоемы своих детей, и, не осуществляя необходимого контроля над ними провоцируют трагедии.

Группа патрульной службы номер 6 (в Рубцовске) ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю напоминает гостям и жителям района о необходимости соблюдения правил безопасности при купании.

Помните, что основными причинами гибели людей на воде является грубое нарушение правил безопасности, купание в неустановленных местах, а также купание в нетрезвом состоянии. Умение хорошо плавать не всегда является залогом безопасности. Удивительно, но по статистике чаще гибнут, в основном, хорошие пловцы. Виной тому излишняя самонадеянность, которая особенно усиливается после принятия спиртного.

Для непривычного к активным водным процедурам организма холодная вода может стать серьезным испытанием. Если Вы страдаете заболеваниями сердечно-сосудистой системы, резкий перепад температуры доставит очень неприятные ощущения. В этом случае рекомендуется постепенно приучать тело к холодной воде, и ни в коем случае не бросаться в нее с разбега.

Одной из главных причин потопления является судорога. Эту реакцию организма вызывает резкий перепад температур, поэтому особенно небезопасно купаться в жару либо после физических нагрузок. Судорога парализует любую часть тела, как говорится, в самых неожиданных местах. Вы совершите большую ошибку, если запаникуете и броситесь плыть к берегу — страх и напряжение только усилят судороги. Лучше позвать кого-нибудь на помощь и попробовать размять сведенной судорогой место. Действуя спокойно, можно быстрее выбраться из воды.

Никогда нельзя купаться в одиночку! Рядом с Вами всегда должен быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь.

Особенно внимательно необходимо следить за детьми, ведь известны случаи, когда малыши захлебывались водой даже на мели. Находясь на пляже,

не забывайте о безопасности! Даже если пляж оборудован спасательным постом, не стоит испытывать судьбу!

И еще: умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомившись с правилами внутреннего распорядка мест для купания.

Уважаемые родители!

Не оставляйте детей без контроля, и вы сможете избежать непредвиденных ситуаций.

ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ — В ВАШИХ РУКАХ.

В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101».

Будьте внимательны на воде, вода ошибок не прощает! Не превращайте отдых в семейное горе! Берегите себя и своих близких!

Группа патрульной службы номер 6

ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: cdn.pixabay.com

Автор: vizitka01

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