Горняк22: Безопасность финансовых услуг предлагают оценить бизнесменам и всем жителям Алтайского края • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Безопасность финансовых услуг предлагают оценить бизнесменам и всем жителям Алтайского края

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

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16 февраля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Анонимный опрос проводит Банк России.

Насколько хорошо коммерческие банки доводят до Вас правила безопасного пользования сервисами? Надежно ли хранят Ваши персональные данные? Сталкивались ли Вы с кибермошенниками и как оцениваете в этом случае действия своей кредитной организации? Ответы на эти и другие вопросы помогут Банку России выявить слабые места банковских сервисов и услуг, а значит — простимулировать банки улучшить их, сделать безопаснее для клиентов.

Вы можете принять участие в опросе до 18 февраля, потратив на это не больше пяти минут.

Опрос можно пройти по ссылкам:

— для физических лиц https://forms.gle/H562KbArSXocita58

— для юридических лиц https://forms.gle/wUQskQs4y5sXvRFy6

Получить дополнительную информацию можно у сотрудников Банка России по телефонам: (3852) 388-630; 388-632.

Фото: sever-okrug.minobr63.ru

ИСТОЧНИК

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