Горняк22: Безопасность детей на воде в летний период » Городской портал — вРубцовске.ру

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16 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Безопасность детей на воде целиком и полностью зависит от их родителей. Даже несмотря на гладкую и относительно спокойную поверхность, дно водоёмов может быть неровным, илистым, в отдельных местах встречаются сильные течения и водовороты. Поэтому первое правило, которое обязательно соблюдать всем без исключения любителям активного отдыха на берегу моря, к примеру, реки или озера, звучит так: купаться можно только в отведённых для таких целей местах.

Вплоть до младшего школьного возраста дети принимают водные процедуры только под присмотром взрослых, и мамы-папы (или бабушки-дедушки и др.) при этом неусыпно следят за ними. Ребята постарше уже могут купаться самостоятельно, но они должны быть осведомлены о мерах профилактики несчастных случаев на воде, знать основы оказания первой медицинской помощи, уметь её оказывать, определять утопающего человека и т.п.

Очень много людей тонут из-за пренебрежения спасательными жилетами. Спасательный жилет — гарантирует безопасность и его использование обязательно. Начинать закладывать в детей эту информацию нужно с самого юного возраста. Разъясняя и показывая на примерах, делясь личным опытом и не боясь говорить о последствиях. Что же должны знать родители о технике безопасности их детей во время купания в водоёмах и чему они обязаны научить подрастающее поколение во избежание неприятных последствий от общения с водной стихией?

Профилактика несчастных случаев на воде: советы родителям

· Водные процедуры можно проводить не ранее полутора часов после приёма пищи.

· Не рекомендуется плавать в воде, если её температура ниже 16 градусов, поскольку это может закончиться потерей сознания и возникновением судорог.

· Если воздух прогрелся до 25 градусов, в то время как температура воды находится на уровне около 18 градусов, максимальное время нахождения в воде может быть не более 15 минут.

· Купаться можно только в специально отведённых для этого местах (обычно они огорожены буйками). Но если захотелось поплавать в водоёме, где таких мест нет, к выбору зоны для купания нужно подойти серьёзно — глубина не более 2 метров, ровное дно, а скорость течения не должна превышать более полуметра в секунду, водоём ни в коем случае не заболочен.

· Взрослым необходимо тщательно проверить дно и постоянно контролировать процесс купания детей, которые должны находиться близко к берегу.

Если взрослые находятся в нетрезвом виде, купаться категорически запрещено и самим родителям, и их детям. Потому что полный и неусыпный контроль в данной ситуации уже невозможен.

Для того чтобы избежать несчастных случаев на воде, родителям необходимо самим руководствоваться простыми правилами, и обязательно каждый раз перед походом на пляж озвучивать эти правила для младших членов семейства.

Основные правила

1. Нельзя заплывать за буйки, а если таковых не имеется — плавать далеко от берегов.

2. Запрещено купаться возле кораблей, лодок, катеров, пароходов и пр.

3. Запрещено совершать прыжки в воду в местах, если это место незнакомо или глубина небольшая.

4. Прыгать в воду можно только со специально оборудованных площадок.

5. Нельзя после долгого и интенсивного теплового воздействия с разбега прыгать в холодную воду, поскольку это чревато остановкой сердца или потерей сознания. Для предотвращения таких последствий следует ополоснуться до купания.

6. Запрещено купаться во время сильного волнения или в шторм.

7. Нельзя купаться в водоёмах, на берегах которых находятся в большом количестве крупные камни или железобетонные плиты, со временем они обрастают мхом, и входить в воду или выходить из воды по ним бывает довольно сложно и небезопасно.

8. Специальные надувные круги и матрацы не предназначены для плавания на далёкие расстояния от берега.

9. Ни в коем случае нельзя играть в игры, когда требуется захватывать или удерживать соперника в воде — это опасно для жизни.

10. Время нахождения в воде следует ограничивать в зависимости от температуры обеих стихий — воды и воздуха.

Соблюдение мер безопасности — это не трусость, а рациональная осторожность. Если кто-то их игнорирует, это не повод совершать такую же глупость. Будьте мудрыми и научите этой мудрости своих детей. Тогда от семейного отдыха у водоёмов Вы будете получать только удовольствие, о последствиях не беспокоясь.

Фото: nikatv.ru

Автор: vizitka01

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