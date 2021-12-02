Горняк22: Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации состоялась ежегодная криминалистическая викторина «Я-следователь!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

В Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы прошла ежегодная криминалистическая викторина между командами 3 курса «Я — следователь!».

В этом году попробовать свои силы пришло пять команд. Участникам в тяжелой конкурентной борьбе пришлось: разгадывать кроссворды на криминалистическую тематику, обнаруживать и изымать след пальца руки на дактилопленку, который необходимо было сверить с имеющимися дактилокартами и определить человека оставившего след; по описанию гильзы из пяти имеющихся гильз от различных видов огнестрельного оружия определить искомую; ссылаясь на описание признаков одного из способов подделки документов или их реквизитов определить способ подделки документа; затем по предложенному описанию внешности человека необходимо было выбрать изображение (фотографию) внешности человека; определиться по предмету с видом криминалистического учета представленных объектов.

Для капитанов команд был предусмотрен отдельный конкурс «Эрудиты», на котором они должны были узнать ученого-криминалиста из представленных фотографий и правильно назвать его данные, область научных исследований, а затем быстро ответить на пять вопросов на криминалистическую тематику из раздела общие положения криминалистики и криминалистическая техника.

Всеми участниками были продемонстрированы великолепные знания, умения и навыки, полученные на практических занятиях по криминалистике. Качество проведенных действий оценило квалифицированное жюри: старший следователь-криминалист следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю, сотрудники экспертно-криминалистического центра и главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю, руководитель криминалистического отдела ООО экспертно-консалтингового центра «Независимая экспертиза» и председатель краевой общественной организации «Союз ветеранов следствия».

Члены жюри – будущие работодатели сделали для себя вывод — студенты умеют обращаться с технико-криминалистическими средствами и раскрывать криминалистические тайны следствия!

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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