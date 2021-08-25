Горняк22: Алтайское отделение ФСС выплатило гражданам более 3,5 млрд рублей » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В первом полугодии 2021 года Алтайское региональное отделение Фонда социального страхования РФ перечислило жителям края в качестве пособий свыше 3,5 млрд рублей.

Наибольшая сумма, традиционно, направлена на выплату пособий по временной нетрудоспособности. За 2,8 млн дней, проведенных на больничном, жители региона получили в общей сложности более 2,3 млрд рублей

На выплаты четырех пособий по материнству было направлено порядка 1,2 млрд рублей. Из них 588,9 млн. рублей перечислено жителям края в качестве пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, 473,8 млн рублей — пособия по беременности и родам, 110,7 млн рублей — единовременного пособия при рождении ребенка. Также 2,9 млн рублей выплачено женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (с 1 июля 2021 года пособие за постановку на учет в ранние сроки выплачивает Пенсионный Фонд России).

Фото: media.abon-news.ru

Автор: vizitka01

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