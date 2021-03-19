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Алтайский край

Горняк22: Алтайское отделение ФСС в 2021 году направит 175 млн рублей на профилактику производственного травматизма

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

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18 марта 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Более 25 тысяч работников края прошли периодические медосмотры, свыше 18 тысяч — обеспечены средствами индивидуальной защиты, почти 900 человек — получили санаторно-курортное-лечение. И это только часть мероприятий, которые в 2020 году были проведены работодателями края за счет средств Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Страхователи получили денежное обеспечение в рамках программы ФСС по финансированию предупредительных мер на сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Всего в 2020 году в программе приняли участие 1 339 страхователей, которым из бюджета Алтайского регионального отделения ФСС РФ на реализацию трудоохранных мероприятий было выделено 167,3 млн рублей.

По условиям программы предупредительных мер, каждый работодатель региона может получить от ФСС от 20 до 30% суммы начисленных в предыдущем году страховых взносов на профилактику травматизма. Средства можно направить на проведение специальной оценки условий труда, периодических медосмотров коллектива, организацию санаторно-курортного лечения сотрудников, занятых на производстве с вредными условиями труда, и предпенсионеров, а также на обучение безопасным приемам труда и приобретение средств индивидуальной защиты, алкотестеров, тахометров, аптечек.

«Количество работодателей, принимающих участие в программе, и объем выделяемых им средств ежегодно увеличиваются. В прошлом году возможностями программы воспользовались на 11,3% больше страхователей, чем в 2019. В этом году мы готовы направить страхователям на проведение 13 профилактических мероприятий по охране труда свыше 175 млн рублей. Это на 5% больше, чем в прошлом году»,- отмечает Татьяна Петрова, управляющий Алтайским отделением ФСС.

Чтобы принять участие в программе предупредительных мер в 2021 году, работодателям необходимо подать заявление в ФСС по месту регистрации до 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФСС.

Фото: ohranatryda.ru

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