Горняк22: Алтайское отделение ФСС РФ выплатило свыше 1 млн рублей работодателям за трудоустройство безработных
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02 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В рамках федеральной программы субсидирования найма более 200 предприятий приняли на работу свыше 900 граждан.
В соответствии с поручением президента по восстановлению занятости до уровня 2019 года, правительством РФ разработана программа государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей в 2021 году. Цель программы — снизить уровень безработицы путем компенсации работодателям части расходов на зарплату.
Начиная с 22 марта по 1 ноября 2021 года, за каждого принятого в штат безработного государство предоставляет работодателям субсидию в размере трех МРОТ (с учетом районных коэффициентов и страховых взносов). Выплаты субсидий производит Фонд социального страхования по истечении 1-го,3-го и 6-го месяца работы нового сотрудника.
На сегодняшний день в программу вступили более 200 работодателей Алтайского края. Рабочие места, в основном, в сфере сельского хозяйства, получили свыше 900 граждан, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в службе занятости как безработные.
В мае Алтайское региональное отделение ФСС РФ произвело первую выплату субсидии работодателям. Общая сумма, перечисленная на данном этапе организациям края, превысила 1 млн рублей.
Предполагается, что благодаря этой программе получат работу около 3 тысяч жителей края.
Информация Алтайского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
Фото: www.if24.ru