ГОРНЯК22 25.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Алтайский Росреестр реализует «дорожные карты» по наполнению данных ЕГРН сведениями » Городской портал — вРубцовске.ру

Горняк22
21 час Ago

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23 ноября 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации пресс-службы алтайского Росреестра органы государственной власти и местного самоуправления получили право самостоятельно уточнять информацию о владельцах заброшенных домов, земельных участков, иных объектов недвижимости. Всего в России около 25 млн. объектов не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Так, 29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон номер 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который устанавливает порядок выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

В рамках реализации Закона межведомственное взаимодействие муниципалитетов и Росреестра позволит пополнить данные ЕГРН. Муниципалитеты проведут всю необходимую работу — самостоятельно проанализируют сведения в своих архивах, запросят информацию в налоговых органах, ПФР России, органах внутренних дел, органах записи актов гражданского состояния, у нотариусов и т. д. В случае выявления собственников ранее учтенных объектов муниципалитеты проинформируют их об этом по электронной почте и самостоятельно направят в Росреестр заявления о внесении в ЕГРН соответствующих сведений. Никаких действий со стороны правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости не потребуется.

Пресс-служба регионального ведомства информирует, что 21.09.2020 заместителем председателя правительства Алтайского края И.В. Кибардиным и руководителем Росреестра по Алтайскому краю Ю.В. Калашниковым утверждена региональная «Дорожная карта» реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

Фото: zvencity.ru

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