Горняк22: Алтайский Росреестр работает в формате новых поправок к закону о госрегистрации

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14 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сокращение сроков регистрации, демократизация электронного документооборота и упрощенное оформление сделок с органами власти — это малая часть поправок, прописанных в новой редакции закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», подписанного 30 апреля, Президентом РФ Владимиром Путиным. Документ направлен на упрощение оформления сделок с недвижимостью.

По словам руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Юрия Калашникова, поправки позволят потенциальным собственникам оперативно получать услуги в части регистрации недвижимости и постановки на кадастровый учет. Например, важные моменты указаны в части выездного личного приема, четко регламентирована процедура регистрации документов после приостановок.

Как разъяснила Татьяна Афанасьева, начальник отдела государственной регистрации недвижимости номер 3 Управления Росреестра по Алтайскому краю, документом установлен конкретный срок — три дня, когда регистратор обязан рассмотреть дополнительно представленные документы для снятия приостановления.

«В нашем Управлении такие документы всегда рассматривались в максимально короткие сроки от одного рабочего дня, — продолжает Татьяна Афанасьева. — Но законодательно этого закреплено не было».

Если же заявитель обратился в суд за оспариванием отказа в регистрации, и судебное решение было принято в его пользу, регистратор теперь обязан в течение трех дней зарегистрировать право.

«Причем, если раньше заявитель должен был сам написать заявление, теперь этого не требуется, — говорит Татьяна Афанасьева. — И самое важное, что прописано для собственника — это сроки регистрации — три рабочих дня с момента поступления указанного решения в Росреестр».

Также упрощено оформление сделок с органами власти. Если гражданином была заключена сделка с органами государственной власти и местного самоуправления в виде документа на бумаге, такие органы наделяются правом подготовить скан-образ подписанного собственноручно гражданином документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации прав в электронном виде в Росреестр. Необходимость заверения такого скан-образа электронной подписью гражданина отсутствует.

Поправками также определяется понятие «Личный кабинет правообладателя», посредством которого без использования усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) можно подать документы для:

— уточнения границ земельных участков;

— учета и регистрации прав на жилые и садовые дома;

— учета и регистрации прав в случае раздела, объединения земельных участков;

— внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости;

— исправления технических ошибок и других, не связанных с отчуждением объектов недвижимости действий.

Фото: kapitalist22.ru

Автор: vizitka01

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