Горняк22: Алтайский Росреестр принял участие в оказании гуманитарной помощи для жителей Сирии » Городской портал — вРубцовске.ру

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02 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Коллектив Росреестра по Алтайскому краю принял участие в добровольной акции «С любовью из России» по сбору средств для оказания гуманитарной помощи детям Сирийской Арабской Республики. Мероприятие проходило при содействии первичной профсоюзной организации и молодежного совета Управления.

С 15 по 18 ноября Российская межведомственная делегация по поручению Президента России Владимира Путина посетила столицу Сирийской Арабской Республики город Дамаск с гуманитарным визитом. В состав делегации вошли заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов, начальник Управления международного сотрудничества, информационной политики и специальных проектов ведомства Сергей Дуброва и заместитель начальника управления государственной службы и кадров Виталий Воробьев.

В рамках гуманитарной акции 76 федеральных и региональных министерств и ведомств собрали более 1,6 тысяч тонн гуманитарной помощи. В том числе, продукты и товары первой необходимости, около 40 тонн одежды и постельных принадлежностей, свыше 5 тысяч школьных наборов для образовательных учреждений и 16 электрогенераторов для поставки в госпитали и больницы.

Сотрудниками Росреестра передано порядка 3,5 тонн гуманитарного груза, который включал в себя тысячу рюкзаков с канцелярскими наборами и кондитерскими изделиями. Алтайский Росреестр также подключился к благотворительной акции.

Следует отметить, что Росреестром уделяется особое внимание детям: проводятся ежегодные благотворительные акции, оказывается помощь детским домам, организуются праздники и конкурсы для детей, приуроченные к праздничным и памятным датам.

Фото: news2world.net

Автор: vizitka01

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