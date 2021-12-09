Горняк22: Алтайский Росреестр о способах обращения с жалобой на нарушение порядка предоставления госуслуги » Городской портал — вРубцовске.ру

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08 декабря 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. С учетом решений по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ограничению приема документов, обращения в Росреестр по Алтайскому краю можно подать одним из следующих способов:

— в письменном виде по почте;

— в письменном виде по электронной почте;

— путем заполнения специальной формы на официальном сайте Росреестра;

— через информационную систему, обеспечивающую процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

— через Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра;

— оставив свой отзыв на сайте «Ваш контроль».

Также, заявитель может обратиться в краевой Росреестр с жалобой на нарушение порядка предоставления государственной услуги, в следующих случаях:

— нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;

— нарушения срока предоставления государственной услуги;

— требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги;

— отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

— отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;

— требования у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

— отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

— нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;

— приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;

— требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 номер 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Если у Вас возникнут вопросы, специалисты Росреестра круглосуточно готовы ответить на них по телефону 8 800 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

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