Горняк22: Алтайский край возглавил ТОП-10 регионов по присоединению к маркировке молочной продукции в СФО » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. К настоящему времени в «Честном ЗНАКе» зарегистрированы 424 компании, в том числе 66 производителей из Алтайского края.

«Производители Алтайского края продолжают готовиться к обязательной маркировке. На данный момент к системе маркировки подключились 57 из 87 компаний и 9 из 25 индивидуальных предпринимателей. Со стороны федеральных Минпромторга и Минсельхоза субъектам РФ поручено обеспечить регистрацию всех участников оборота до 1 июля, а до 1 августа – оснащение производителей необходимым оборудованием для маркировки. Любой предприниматель может обратиться горячую линию Честный ЗНАК и получить исчерпывающую информацию о наиболее эффективных способах подключения к системе. Маркировка позволит повысить конкурентоспособность местных производителей как в регионе, так и за его пределами. Для потребителей система предоставляет возможность убедиться в достоверности информации о месте производства и производителе продукции» – комментирует Александр Большаков, начальник Алтайпищепрома.

Всего в СФО к маркировке молочной продукции присоединились 2547 компаний. В системе регистрируются производители, импортеры, оптовые и розничные организации.

«Предприятия Сибирского федерального округа активно подключаются к системе маркировки. В «Честном ЗНАКе» зарегистрированы 2547 компаний, работающих с молочной продукцией, из них 309 – производителей. Они заказали более 39 млн цифровых кодов», – рассказал Алексей Сидоров, руководитель товарной группы «Молоко» Центра развития перспективных технологий.

Всего по России в системе «Честный ЗНАК» зарегистрированы более 19 тысяч компаний, работающих с молочной продукцией, в том числе 2309 производителей.

С 1 июня, после старта маркировки мороженого и сыров – первого этапа, участники оборота из 75 регионов России заказали более 1,2 млрд кодов. В топ-5 производителей по количеству заказов вошли «Челны холод», «Чистая линия», «Фабрика настоящего мороженого», «Валио», «Хохланд Русланд».

С 1 сентября начнется второй этап маркировки для молочной продукции сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря – для товаров сроком годности менее 40 дней. Вывод через кассу из оборота молочной продукции сроком годности менее 40 суток наступит в январе 2022 года, сроком годности более 40 суток – летом 2022 года. С 1 сентября 2022 года вводится объемно-сортовой учет. Для фермеров маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учет молочной продукции вводится с 1 декабря 2023 года.

Фото: bekovo.pnzreg.ru

Автор: vizitka77

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