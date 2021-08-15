Горняк22: Алтайский край — лидер Сибири по производству меда » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В субботу отмечается первый из трех православных праздников, отмечаемых в августе — трех Спасов. Медовым его называют, потому что соты в ульях к этому времени наполнены до отказа, и пасечники приступают к сбору.

В Алтайском крае уже стало традицией проводить в августе фестиваль «Медовый спас на Алтае». Праздник помимо краевой столицы устраивается и в других городах края — Бийске, Белокурихе, Заринске, Рубцовске, Славгороде и Яровом. Он приурочен к одноименному православному празднику и региональному отраслевому событию — Дню пчеловода Алтайского края. Участниками праздника выступают пчеловоды и переработчики меда и продуктов пчеловодства более 40 сельских муниципальных образований края.

Разнообразие меда на ярмарке отображает все природно-климатические зоны нашего региона, луговой, таежный, горный и другие. Всего более 50 видов меда собранного в том числе с уникальных краснокнижных медоносных растений нашего региона.

Алтайский край, по данным 2020 года, занимает первое место в Сибирском федеральном округе по производству меда и четвертое место — в Российской Федерации. По данным за 2020 года, в регионе было произведено 4 185 тонн меда — это почти половина всего меда, полученного от пчел во всех регионах Сибири (8 280 тонн). Стоит отметить, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом наблюдалось увеличение численности пчелосемей в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 8% и хозяйствах населения — на 4%. Об этом сообщает Алтайкрайстат.

Фото: fitohome.ru

Автор: vizitka01

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