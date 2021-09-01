Горняк22: Алтайские таможенники задержали книгу экстремистского содержания » Городской портал — вРубцовске.ру

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31 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Должностные лица таможенного поста Алтайской таможни в Барнауле выявили факт ввоза в Россию экстремисткой литературы.

Книгу «Человечество в поисках бога» издательства Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania таможенники обнаружили в личных вещах гражданки Германии при проведении таможенного досмотра. Данное печатное издание признано в Российской Федерации экстремисткой литературой и запрещено к ввозу на территорию ЕАЭС.

Женщина оформляла принадлежащие ей вещи в связи с переездом на постоянное место жительства из Германии в Россию. Книгу она приобрела на территории Германии в период проживания. О том, что печатное издание входит в России в список экстремисткой литературы, даже не подозревала.

В отношении гражданки Германии Алтайская таможня возбудила дело об административном правонарушении (АП) по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Книга, ставшая предметом административного правонарушения, была изъята.

По решению суда, которое вступило в законную силу, женщине назначен административный штраф в размере тысячи рублей, а запрещенное печатное издание подлежит уничтожению.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

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