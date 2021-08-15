Горняк22: Алтайские таможенники выявили контрабанду противогазов » Городской портал — вРубцовске.ру

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14 августа 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники во взаимодействии с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю пресекли незаконную поставку в Казахстан партии противогазов. Эта продукция входит в список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, и подлежит обязательному экспортному контролю.

Таможенники установили, что осуществить незаконный вывоз из России 40 противогазов ГП-7Б с фильтрующими элементами, стоимостью более 97 тысяч рублей, пытался 38-летний предприниматель из Казахстана.

С помощью третьих лиц он организовал покупку товара у одной из российских фирм и отправку его в Казахстан автомобильным транспортом по фиктивным сопроводительным документам. При этом лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, необходимая для поставок данной продукции в иностранное государство, у предпринимателя отсутствовала. А в качестве отправителя из России была указана ликвидированная в 2018 году новосибирская фирма.

Транспортное средство, перевозившее противогазы, было задержано сотрудниками пограничного управления при пересечении государственной границы РФ в автомобильном пункте пропуска «Кулунда».

В отношении организатора незаконной поставки товара Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (перемещение через государственную границу РФ с государствами — членами ЕАЭС иного вооружения). Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Стоит отметить, это не первый случай незаконного перемещения товаров двойного назначения (противогазов) без разрешительных документов, пресеченный совместными действиями сотрудников таможни и пограничного управления. Так, в декабре 2017 года была пресечена попытка вывоза через российско-казахстанскую границу 6 400 противогазов жителем Республики Казахстан.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

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