Горняк22: Алтайские таможенники вернули в Казахстан более 1500 тонн товаров

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25 мая 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Мобильные группы Алтайской таможни с начала 2021 года вернули в Республику Казахстан 1 591 тонну товаров, ввезенных на территорию Российской Федерации с нарушением норм Европейского экономического союза и российского законодательства, около 5 тонн продукции задержано, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, только за четыре месяца 2021 года сотрудники мобильных групп проверили 1 416 транспортных средств, подлежащих таможенному контролю. В основном автомобили перевозили плодоовощную продукцию, продукты питания, товары народного потребления.

Кроме того, при осуществлении контроля за перемещением стратегически важных ресурсов мобильные группы за январь — апрель нынешнего года выявили нарушения при проверке 33 транспортных средств, перевозящих древесину общим объемом около 1 118 метров кубических. Всего за четыре месяца 2021 года проверено более 2 800 грузовых автомобилей с пило- и лесоматериалами.

«С начала 2021 года сотрудники мобильных групп Алтайской таможни выявили более 1 870 единиц товаров, обладающих признаками контрафактности, в их числе парфюмерная продукция, детские игрушки и одежда, — говорит заместитель начальника Алтайской таможни — начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Ольга Моисеева. Помимо этого, задержано более 2 600 единиц немаркированной парфюмерии и швейных изделий».

Стоит отметить, что работа мобильных групп Алтайской таможни по контролю за ввозом и оборотом товаров, а также осуществление контроля перемещения стратегически важных ресурсов проводятся вблизи семи автомобильных пунктов пропуска на российско-казахстанском участке государственной границы протяженностью около 860 км в тесном взаимодействии с контролирующими органами Алтайского края – пограничным ФСБ, территориальными органами Россельхознадзора, Роспотребнадзора, государственного автодорожного надзора, МВД России.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka77

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